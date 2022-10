Eric MARCHAIS

Technicien de maintenance des équipements de sécurité en offshore.

Titulaire dun Brevet Supérieur délectromécanicien de sécurité (technicien supérieur de la prévention et de la lutte contre les sinistres) dans la Marine Nationale, jai été affecté plus de 23 ans sur différents bâtiments en métropole et en outre-mer, en charge de la maintenance des équipements de sécurité et de la prévention des risques.



Mes compétences :

Technicien Sécurité

Prévention

Auditeur

Encadrement d'une équipe

Sécurité incendie