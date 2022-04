Georges POPLAWSKI

Engagé dans la Marine Nationale en 1987 à l'age de 16 ans, j'ai évolué au sein de cette noble institution sur divers bâtiments et poste à terre comme électromécanicien de sécurité. Cette spécialité est chargée du maintien en condition opérationnelle des installations de lutte contre les incendies, de la formation et de l'encadrement des personnels de la chaîne fonctionnelle sécurité et forme l'ossature des équipes d'intervention. Je me suis également spécialisé comme responsable d'étude et de travaux en hygiène, sécurité et conditions de travail. J'ai débuté comme opérateur et suivi différentes formations pour évoluer jusqu'au corps des officiers spécialisé de la Marine Nationale. Actuellement, j'occupe le poste de chef de service du centre de formation pratique et d'entraînement à la sécurité de la Marine Nationale. je suis marié et père de deux enfants.



Mes compétences :

Secourisme

Attestation de Formation aux Premiers Secours

Norme HSE

Direction des ressources humaines

Management opérationnel