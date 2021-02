Eric MARIÉ-MARTIN

Gérontologue médico-social et psychanalyste agréé SFPA



Je suis gérontologue spécialisé dans l'approche médico-sociale, analytique et psychiatrique du sujet âgé, expérimenté dans l'évaluation multidimensionnelle gérontologique et titulaire du diplôme universitaire de géronto-psychiatrie (Paris Descartes)



DUGP de psychiatrie du sujet âgé faculté de médecine Paris Descartes

DE en droit, options notariat et procédures



Membre du CA de la Société Française de psychanalyse adlérienne. Psychanalyste inscrit au Registre de la SFPA. Co-fondateur et trésorier de l'Institut des HDF.



Gérontologue médico-social, je travaille sur un projet dans le cadre de la mise en place de formations (approche psycho-sociale) pour des professionnels soignants en gérontologie, les proches et les séniors eux-mêmes et de mener des actions prévention et de sensibilisation sur les (psycho)pathologies liées au vieillissement et sur les retentissements juridico-sociaux et environnementaux.



Les prises en charge psychothérapeutiques.



L'animation d'ateliers de réminiscence. Groupes de parole. Ecoute individuelle et/ou collective. Soutien psychologique.



Je souhaite aussi intervenir sur la notion de coordination gérontologique...



2019/2020: Formateur SFPA-SO spécialité géronto-psychiatrie, organisme de formation n° 75 16 00891 16



Site "Côté psycho-social": http://www.eric-marie-psycho-social.com



Mes compétences :

Evaluer

Coordonner

Communiquer

Gérontologie

Psychiatrie

Psychanalyse

Psychologie