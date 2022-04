Didier MANEZ

Je suis Psychanalyste agréé, membre de la Société Française de Psychanalyse Adlérienne (SFPA) et également Psychopraticien formé à l'Ecole de Psychologie Clinique et Appliquée d'Aix en Provence. Je vous propose de vous accompagner dans un espace thérapeutique qui ouvre sur un voyage intérieur, libère le processus de développement personnel et qui conduit vers la liberté et la pleine responsabilité de soi.





