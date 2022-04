Jennifer MANEZ

J’ai intégré l’Ecole Supérieure de Commerce de Montpellier après avoir suivi deux années en classe préparatoire économique et commerciale au Lycée Militaire d’Aix-en-Provence.



Après une année Erasmus en Espagne, une année de césure au sein de l'agence de communication Vanksen au Luxembourg, une spécialisation en Commerce International des Vins et un stage de fin d'études au sein de l'agence Vinternet, je viens d'achever une mission de dix-huit mois aux Etats-Unis dans le cadre d'un V.I.E dans le secteur des spiritueux.



Résumé de mon profil :



Langues : Bilingue Français/Anglais (née d'une mère irlandaise) et Espagnol courant.



Compétences: capacités d'observation et d'analyse, esprit synthétique, bon relationnel, autonomie, capacités rédactionnelles, facilités d'adaptation.



Qualités personnelles : rigoureuse, réfléchie, créative, tenace.



Mes compétences :

Advertising

Blog

Business

COMMERCE

Commerce international

Communication

Communication - Marketing

Communications

Ecriture

International

Journalisme

Marketing

Média

Rédaction

Réseaux sociaux

Social Media

Spiritueux

Traduction

Translation

USA

Vins et spiritueux

Writing

Blogging