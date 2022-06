Eric MARTIN

Voir mon profil sur Linkedin : https://www.linkedin.com/in/efmartin/



Directeur Commercial (diffusion, distribution, stratégie, management, commercial, marketing, numérique).



25 ans dexpérience au commercial, marketing et management dans le secteur de lÉdition :



- Diffusion

- Distribution

- Stratégie commerciale

- Définition et gestion de budgets et d'objectifs

- Négociations

- Marketing

- Management déquipe

- Appétence pour les produits et services numériques et l'e-commerce

- Depuis 2016 chez le distributeur Dilisco (groupe Albin Michel)

- 3 ans dexpérience en start-up (eBook, e-commerce, marketplace)

- 7 ans dans le groupe Petit Futé (édition et régie publicitaire)

- 9 ans dans le groupe Maxi-Livres (édition, distribution et enseigne de librairies)

- 3 ans dexpérience en Roumanie



Références professionnelles :



Alessandro Vai, précédent Directeur Général de Dilisco et de Union Distribution

Jean-Paul Labourdette, Président des guides Petit Futé (Nouvelles Editions de l'Université)

Marc Bordier, Président de la librairie en ligneArray et de la librairie Arthaud à Grenoble

___________________________________________



25 years of experience in business development, marketing and management in the publishing industry:



- Diffusion

- Distribution

- Business strategy

- Setting and managing budgets and goals

- Negotiation

- Marketing

- Team management

- Strong interest for digital products and services and e-commerce

- Since 2016 at the book distributor Dilisco (Albin Michel group)

- 3 years of experience in start-up (eBook, e-commerce, marketplace)

- 7 years in the Petit Futé group (publishing and advertising)

- 9 years in the Maxi-Livres group (publishing, distribution and branded bookstores)

- 3 years of experience in Romania



Professional references:



Alessandro Vai, previous CEO of Dilisco and Union Distribution

Jean-Paul Labourdette, CEO of the Petit Futé guides (Nouvelles Editions de l'Université)

Marc Bordier, CEO of the online bookstoreArray and the Arthaud bookstore in Grenoble