Teemster RECRUTEMENT COMMERCIAL

Prestation au Succès : Aucun règlement tant que nous n’avons pas trouvé le candidat qui vous convient, à savoir aucun frais de lancement de mission, frais de rédaction des annonces, mises en ligne sur Jobboards et Réseaux Sociaux, réponse à 100% des candidatures, pré entretiens de sélection, établissement d’une Short List, présentation des candidats, entretiens de recrutements, mises en situations professionnelles.

L’ensemble de ses prestations est pris en charge par notre société.



Nous vous accompagnons dans le choix et la sélection du meilleur profil possible, en adéquation avec vos objectifs commerciaux, votre style de management et la culture de votre entreprise.



Facturation à la Prise de Poste : Lorsque le candidat est sélectionné et validé par vos soins, nous facturons 50 % de notre prestation, et attendons 2 mois, afin de valider son intégration et la prise en main de son poste.

Au terme de ses 2 mois durant lesquels nous restons en contact avec vous, nous facturons les 50% restants.



Garantie de 12 mois:Si le candidat ne reste pas dans le poste durant cette période de 12 mois, nous relançons un Recrutement sans aucune majoration de tarif, et avec les mêmes prestations.



Accompagnement Personnalisé : Un Consultant est dédié sur la mission et demeure votre unique interlocuteur depuis le lancement du recrutement jusqu’à la confirmation du candidat sélectionné dans son poste. Ce Consultant est un professionnel de la vente et du management avec une forte expérience « terrain ».

Son rôle consiste à vous accompagner et à répondre à vos attentes sur 100% de la mission.



Maîtrise de l'Univers Professionnel : Expérience en Interne dans les Fonctions Commerciales et Managèriales, en tant que Directeur Opérationnel pour Alliance Industrie Groupauto sur le site de Pansier Brante Toulon, Commercial, Chef des Ventes, Directeur Commercial et Formateur pour Sodicam.



Recrutements sur France et Europe



