Karine INTROINI

Touchée par la création, la communication, les relations humaines, je me suis orientée dans mes études et loisirs vers le graphisme, l'infographisme, l'art plastique, la photographie, le webmastering ; passant de graphiste à webdesigner jusqu'à être formatrice ou encore directrice artistique.



Aujourd'hui chargée de communication au sein de la mairie de La Seyne-sur-Mer, je gère, planifie, crée les supports de communication sur les divers évènements qui ont lieu sur le territoire. Je participe aussi à la diffusion de l'information sur différents médiums.



Auparavant, j'ai organisé la manifestation culturelle "Le Carré des artistes" (marché de créateurs estival), qui eu lieu de 2014 à 2016 j'établissais des documents de promotion de la Ville dans le cadre d'un dispositif de coopération décentralisée.

Pour le Pôle Aménagement du Territoire, j'organisais, planifiaient des projets d'aménagement urbain d'installations artistiques éphémères ...



En 2015, en collaboration avec une créatrice de sacs, je fonde l' association "Plurielle 83", une couveuse d'artistes et artisans, organisateur d’événements culturels, d'ateliers et de boutiques.

SITE DE L'ASSOCIATION : http://plurielle83.wix.com/plurielle83



Mes compétences :

marketing

communication

graphisme

Adobe Photoshop

webdesign

Réseaux sociaux

création

e-commerce

Aménagement du territoire

Habitat

Centre ville

Vente

Presse

Informatique

Management