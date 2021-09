Près de 30 ans dexpérience tant dans solutions entreprise ERP/CRM que les solutions on line, la relation clients et le management de projets,



Le fil conducteur de mon parcours professionnel est laccompagnement des utilisateurs dans la conduite du changement, la fluidité dans les échanges entre Métiers, DSI et utilisateurs et lamélioration continue de la qualité et la satisfaction de lutilisateur final.