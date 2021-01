Eric MAUDUIT

SECTEURS D’ACTIVITES



Charpente métallique, chaudronnerie, tuyauterie, construction mécano soudée, appareils sous pression, pétrochimie on shore, offshore. Chimie. Construction navale, refit. Dépôt pétrolier. Barrage EDF. Aéronautique. Pipe. Conduite forcée. Nucléaire. Assainissement eau potable et résiduelle. Dessalement d’eau de mer.



DOMAINES DE COMPÉTENCES



Responsable de la région sud est grand travaux de charpente métallique, tuyauterie, chaudronnerie, appareils sous pression, Supervision contrôle qualité, supervision sécurité, maîtrise du code des marchés publics, maîtrise des codes CODAP, CODETI, ASME, maîtrise de la norme européenne DESP, maîtrise de la réglementation MASE, maîtrise de la réglementation ATEX, maîtrise de l’élaboration de convention de groupement, de SEP et de contrat de sous-traitant.



TYPES INTERVENTIONS



Etude, chiffrage et réalisation du système hydraulique et d’injection de polymère d’usine d’épuration, construction de bâtiments, d’unité de dessalement d’eau de mer. Construction de barges. Construction de plateformes pétrolières. Construction de barrages hydraulique. Arrêt d’usines. Travaux neufs tuyauterie chaudronnerie. Pipe immergés. Maintenance d’usine. Réseaux enterrés de chauffage. Installation d’unité Biogaz. Géothermie.







Mes compétences :

Management

Rigueur dans le travail

Organisation du travail

Qualité Sécurité Hygiène Environnement Outils

Rigoureux