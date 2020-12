Jean Louis MAUDUIT

Domaine de compétences :



- Management d'une équipe commercial, Animation de réunions commerciales et conduite d'entretiens (individuels, annuels), accompagnement terrain.

- Prospection et négociations commerciales grands comptes, réponses aux appels d'offres (publics et privés).

- Mise en place de la stratégie commerciale : approche avec concept global dans le but d'apporter une réduction des coûts (T.C.O) et d'apporter une valeur ajoutée aux clients (plan de progression).

- Développement et gestion d'un portefeuille clients.

- Optimisation du processus de ventes (E-Business).

- Veille concurrentielle.

- Contacts avec les réseaux externes associés aux secteurs d'activité.

- Gestion et contrôle du compte d'exploitation annuel.



Mes compétences :

Key account manager

Management

Marketing

Musique

Ohsas 18001

Strategie

Vente

Voyages

Business intelligence

Négociation

Prospection

QHSE

Réseaux sociaux

Drums

PLV