Dans le milieu des équipements de protection individuelle

Depuis plus de 31 ans ,plus particulièrement dans les vêtements de travail et de protection.

J ai la gestion d une force de ventes de 8 commerciaux Exclusif, pour l animation du réseau de distribution en EPI et FI sur le plan national ainsi que le suivi des centrales de distributeurs

En 2010 et 2011 à titre bénévole Formateur pour le Synamap sur les vêtements de protection



Mes compétences :

EPI

EXPERTISE

Didactique professionnelle