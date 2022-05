Eric NORBERT

Je suis Spécialiste en Shiatsu, formé à Caen, au Centre de Shiatsu Florence ALIAGA. J'ai obtenu ce Titre RNCP en octobre 2021.

Depuis, j'ai ajouté à cette pratique le Shiatsu sur chaise ergonomique, spécialité que j'enseigne désormais.



Comment y suis-je venu ? Après une formation de 3 ans incluant théorie et pratique en Centre et à l'extérieur de celui-ci. Validé par un examen pratique et une soutenance de rapport professionnel, ce Titre m'a été remis par le Syndicat des Professionnels de Shiatsu (SPS).



Depuis, j'exerce dans le département du Calvados en tant que micro-entrepreneur.



Comme auparavant dans le domaine de la veille et de la maîtrise de l'information, puis dans le domaine de l'enseignement (collège et formation pour adultes), favoriser l'acquisition de connaissances et de compétences verticales ou transversales est un "fil rouge" récurrent de mon parcours professionnel.



Mes compétences :

Shiatsu traditionnel (thérapeutique)

Shiatsu sur chaise ergonomique

Shiatsu de maintien de l'état de forme (appelé parfois "shiatsu de confort")

Shiatsu assis

Médecine chinoise