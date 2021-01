Eric PAILLARD

Depuis plusieurs années mon activité principale est pilote professionnel. Je propose actuellement mes services chez Zimex Aviation. Cette activité me laisse aujourd'hui suffisamment de disponibilités pour proposer mes services pour d'autres activités de travail aérien, le largage parachutistes notamment (importante expérience).

Egalement diplômé de l'Ecole Supérieure des Transports, je peux proposer également mes compétences et mon expérience en matière de transport et logistique pour des entreprises en création, en difficulté ou souhaitant améliorer ses performances (titulaire par équivalence de toutes les attestations de capacité).