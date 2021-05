Eric PERRIN (ERIC PERRIN)

Maîtrise des techniques de la Construction, et des pathologies du Bâtiment.

Compétences éprouvées en droit des Assurances, gestion de sinistres IARD et Dommages-Ouvrage application des conventions de règlement.

Forte expérience du logement social et de la Copropriété, Droit de la Copropriété.

Bonnes connaissances en Réglementation Incendie et Accessibilité sur Habitation, locaux commerciaux, et bâtiments tertiaires.

Aguerri au pilotage de chantiers et suivi de travaux, gestion technique de bâtiments et éléments d'équipement tertiaires, préparation de budgets, élaboration de Plans pluriannuels de travaux...

Attiré par la Technique et la Réglementation: impliqué, autonome, rigoureux, je recherche un poste alliant ces deux aspects. Extrêmement motivé pour apprendre et parfaire mes compétences.

Expert Assurances/Dommages : Expertise en évaluation/chiffrage des dommages, recherche des causes et responsabilités. Impliqué, autonome, rigoureux, esprit d'analyse et de synthèse.