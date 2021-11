Eric PHELIPPEAU

Eric Phélippeau - Bio express



Après un diplôme des Arts Appliqués à l'Ecole Boulle, j'ai passé deux années en tant que designer chez Carré Noir et Raison Pure, avant de fonder en 1989 l'agence conseil en marque Duetto, devenue By Agency en 2004.



Depuis 1992, ma passion des Marques m'a conduit de nouveau sur les bancs de l'école mais cette fois pour enseigner le marketing et la communication

des Marques et ce, notamment au sein de différentes Écoles de Marketing

et Communication Santé (ESCP Europe, IAE Paris Sorbonne Business School - Almedys Life, Faculté de pharmacie de Chatenay-Malabry, ILV, IAE de Nantes, Faculté des sciences pharmaceutiques et biologiques de Montpellier).



Musicien, j'officie comme batteur avec les William Pears (influences Pop anglaise, 3 albums à notre actif), des Recycled, spécialisés dans les reprises soul et rock des années 65 à 75 et du JerryCaster Blues Band.

Cette deuxième passion me conduit en 2003 à mixer marque et musique

en développant de 2003 à 2018, avec mon associé Aurélien Sooukian,

l'agence conseil et création en identité sonore des Marques, By Music.



Je suis rejoint en 2005 par Alexandre Bruère, planeur stratégique, pour fonder BY AGENCY Group, groupe d'agences conseil en Marque, 100% Santé Mieux-Vivre et organisés autour de 5 métiers fondamentaux : le consulting,

la communication, le design, le naming et le digilal.



Parallèlement, je suis le Vice-Président du Festival de la Communication Santé qui se tient chaque année à Deauville (www.festivalcommunicationsante.fr).

J'ai été Vice-Président de l'AACC Santé de 2018 à 2020 (Association des Agences Conseil en Communication), past Co-Président du Club Santé de l'ADETEM (Association Nationale des Professionnels du Marketing) de 2009 à 2020 et depuis mai 2018 Président d'honneurs de la FNIM (Fédération Nationale de l'Information Médicale), après en avoir été de 2012 à 2018, sur 3 mandats, le Présidant de la Fédération.



Mes compétences : Conseil, Marketing, Communication, Des