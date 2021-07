Eric SABIVOUNDA

Je suis actuellement en poste à TORPILLE site offshore au large de Port-Gentil au Gabon,dans le département Instrumentation et régulation industrielle.Je suis un agent de Dietsmann technologie et souhaiterai exercer dans ce métier d'instrumentation pour le développement de la production dans mon pays et partout dans le monde.



Mes compétences :

Instrumentation et régulation

Microsoft Word

Microsoft Excel

CSP

Autocad