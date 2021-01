Eric SZMATA

Délégué académique aux formations professionnelles initiale et continue

A ce titre, j'assure le pilotage de l'évolution de la carte des formations professionnelles auprès de Mme la rectrice, du développement du réseau des GRETA de l'académie, et du développement de l'apprentissage.

En concertation avec les mondes économique et politique, je participe aux réflexions permettant la meilleure adéquation entre projets personnels des élèves et besoins en compétences des territoires.

Avec l'aide de 130 collaborateurs, j'assume l'exécution d'un budget de 35 millions d'euros.



Mes compétences :

Conseil en organisation

Gestion de projet

Management de la qualité

Gestion des ressources

Management opérationnel