Martine FRANCOIS

Après une formation d'abord linguistique, puis juridique, destinée à devenir professeur d'économie-gestion, je suis devenue professeur de Commerce International. J'interviens en BTS CI, en licence professionnelle axée sur l'international, khôlles de droit en CPGE.



J'ai enseigné d'abord à Paris, puis à Bordeaux, depuis 2005.



Grâce à des interventions dans des préparations à des concours de l'éducation nationale, mes perspectives professionnelles se sont largement étendues et développées, tout en restant toujours dirigées vers les étudiants, les collègues ou les candidats aux concours de l'EN.



Les différentes activités extra-scolaires :

- auteure chez divers Editeurs scolaires, puis coordonnatrice aux Editions Delagrave

- responsable d'une centrale de cas de commerce international avec les CCEF

- Projets internationaux divers : dispositifs de l'Union Européenne, missions export avec les étudiants à travers le monde (USA, Irlande, Allemagne, Pays-Bas, Chine, Vietnam, EAU, Nouvelle-Zélande, Portugal...)

- je suis associée à divers projets pilotés par l'Inspection Générale de l'EN

- contacts réguliers avec les entreprises et organismes d'appui



Mes ambitions : rester toujours agile, cultiver ma motivation, mon enrichissement personnel et professionnel, et mon bonheur d'être au contact des étudiants.



Mes compétences :

Marketing

Commerce international

Droit

Droit social

Droit des affaires

Droit des contrats

Droit international

Économie

Informatique de gestion

Droit commercial

Techniques administratives

Techniques de communication écrites et orales

Gestion de production

Management

Gestion des ressources humaines