Eric VAILLANT

Afin de valider et professionnaliser mon parcours professionnel à dominante commerciale, je suis aujourd'hui en formation à l'AFPA de Lorient pour obtenir un titre de niveau 3 en tant que Négociateur Technico commercial.

Mon projet professionnel s'oriente sur des fonctions en BtoB principalement.

Attiré par les secteurs du bâtiment, de l'immobilier, de l'équipement professionnel, je reste ouvert dans mes recherches.



Mes compétences :

Fidéliser et développer la clientèle

Prospecter

Oragniser un plan d'action commerciale

Maîtrise des différents corps de métiers du second

Analyser l'activité, les résultats

Manager des équipes