Eric VERGNOL

Chef des ventes et directeur commercial B to B dans l'industrie des câbles & fils électriques, marchés innovants multi sectoriels en France et à l'international, 27 d'XP.

En lien avec des OEM-constructeurs grands comptes, des intégrateurs et sous-traitants faisceaux-câblage (électronique, automobile, métallurgie, pyrométrie, aéronautique, ferroviaire, nucléaire, énergie, oil & gas, construction navale, défense, nucléaire, électromécanique et électrotechnique, médical, EnR, ...).

Booster et consolider votre développement commercial : cibler, prospecter et vendre en cycles longs ou courts, veiller, être à l' écoute et au service de vos clients pour contribuer à leur satisfaction et les fidéliser avec efficacité et performance. Animer, former, organiser et manager votre équipe commerciale : travail en mode collaboratif, en mode transverse et matriciel, gestion de projets complexes et techniques Exporter, adapter Anglais courant, Allemand (compétence professionnelle limitée) et Russe (en veille).



A l'écoute de nouvelles opportunités pour rejoindre votre équipe, mener de nouvelles missions et être acteur de votre stratégie de développement.