Thierry VERGNOL

Vingt années d’expérience auprès de constructeurs renommés, m’ont permis d’acquérir tour à tour d’excellentes compétences techniques, commerciales et de management, ainsi qu’une parfaite connaissance du secteur de la distribution des véhicules lourds et utilitaires légers.



Compétences exercées dans différentes missions de développement commercial :



. Management en B to B au sein de structures variées et de tailles différentes, PME et multinationales.

. Manager développeur d’activité commerciale, fédérateur d’équipes.

. Animation de réseau, écoute active des clients et partenaires, analyse des besoins.

. Réflexion stratégique, vision globale de l’entreprise et de ses priorités.

. Suivi des budgets et de la rentabilité, reporting, culture du résultat.



Homme de challenge très orienté client et spécialement en B to B.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Management commercial

Key account management

Direction commerciale