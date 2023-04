Eric VIGENT

Chef de Projets AMO/MOE sur les composantes "Systèmes" (Cfa, SAE, GTC, SIV, Billettique, Télecommunication, etc.) de réseaux de transports urbains, je suis à l'écoute des innovations et solutions qui pourraient satisfaire nos projets et clients.



Le pôle Systèmes auquel j'appartiens, intégré à l'activité Infrastructures Urbaines et de Transport de SCE, est composé de techniciens et d'ingénieurs travaillant sur des missions d'études, de Maîtrise d'Oeuvre (MOE) et d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) sur les systèmes de transports électriques et intelligents (ITS).



Ce pôle intervient notamment sur les systèmes courants forts, courants faibles et Télécom principalement dédiés aux infrastructures de transport :

- Energie de traction tramway et alimentation des véhicules électriques (HT, BT et contrôle-commande),

- Systèmes d’aide à l’exploitation (SAE), Systèmes d’information voyageurs (SIV),

- Signalisation lumineuse de trafic (SLT) et gestion de trafic (PMV),

- Billettique et péage,

- Vidéosurveillance/Vidéoprotection, Télécommunication,

- Signalisation Ferroviaire,

- Egalement tous types d’équipements courants faibles : radio, sonorisation, contrôles d’accès, capteurs, etc.

- Et tout ce qui concerne les postes centraux de commande (PCC ou GTC),

Notre pôle est également en mesure de réaliser toutes les analyses de Fiabilité Maintenabilité Disponibilité Sécurité (FMDS) et de sûreté de fonctionnement liées aux infrastructures de transport.



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'information et échanger sur comment nous pouvons vous accompagner !



Mes compétences :

Accessibilité

GTC

Maîtrise d'ouvrage

Mobile

Optique

PCC

PMR

Pompes

Radio

Supervision

TCL

TETRA

Ventilation

Equipements Electromécaniques (ascenseurs, escalat