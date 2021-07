Chef de projet SIRH, je participe depuis 10 ans à l'accompagnement des services RH dans lamélioration de leur quotidien en dématérialisant les processus.



Egalement formateur pour les clients et les nouveaux collègues, japprécie particulièrement le contact humain et les échanges enrichissants qui ont lieu à ces occasions.



