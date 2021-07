Eric VINCENT

Spécialiste Courants faibles Tertiaire.



J'ai commencé ma carrière comme technicien d'études en soutien d'un chargé d'affaires Grands Comptes.j'ai pris en charge progressivement la gestion des devis supplémentaires de travaux, la gestion et le suivi des attachements, les devis au bordereau de prix, les appels d'offres publics ou privés pour des installations tertiaires.



J'ai ensuite dirigé le bureau d'études de prix (4 personnes) pour répondre aux dossiers commerciaux du siege.

de retour sur le terrain, j'ai occupé le poste de chargé d'affaires, puis chef de projet.



J'ai intégré FORCLUM en tant que chef de projet courants faibles pour l'aéroport de Bâle Mulhouse.



J'ai pris en charge le bureau d'études courants faibles et l'intégration de la partie raccordements fibres optiques en suivi d'affaires.



Mes missions

suivis, sur site, des installations courants faibles et routières du VIADUC de MILLAU.



responsable de lots détection incendie et détection d'élévation de température en tunnel

au sein du GEM A86 et SOCATOP pour le tunnel DUPLEX de cofiroute.(Mission de trois Ans)



Au sein d'eiffage Energie gestion et developpement, j ai participé à la conception des offres tertiaires des grands projets EIFFAGE. PPP prisons Hôpitaux et le pentagone de Balard.



Mes compétences :

Courants faibles

Gestion de projets

Autonomie rigoureux

Travail en équipe

Management

Ingénieur

Sécurité

Conception