Erick Alejandro TERRAZAS VIDAL (TERRAZAS VIDAL)

- Ingénieur expérimenté avec une histoire démontrée de travail dans l'industrie pétrolière, gazière et énergétique. Master (M2) en recherche énergétique à PSL - Mines Paristech (Paris, France), avec une spécialisation en décarbonisation des fuels (CO2, CCV, CCU, CCS), efficacité énergétique et stockage d'énergie. Je fais mon stage de fin d'études à Gaztransport & Technigaz (GTT) de février à août de l'année en cours.

- Dans ma première expérience de travail en Bolivie, nous avons amélioré le temps de réalisation des projets; nous avons augmenté la livraison de projets d'anciennes administrations; nous avons élargi les services de travail en réalisant des projets à grande échelle de catégorie industrielle. Au cours de ces années, j'ai appris que les bases d'une bonne relation, tant avec les clients qu'avec l'équipe elle-même, sont le professionnalisme, le respect et l'honnêteté.

- Compétent dans Aspen Hysys, Modellica, Office Automation, AutoCad, SolidWorks. J'ai acquis des compétences en travail d'équipe et en leadership. Je parle trois langues: espagnol (natif), français (fluide), anglais (fluide).

Je me considère comme une personne positive et volontaire, constamment motivée à apprendre de nouvelles choses. Je suis passionnée par les voyages et l'apprentissage de nouvelles cultures, j'aime le septième art qui vient au cinéma. J'ai la chance de vivre cette période de changement et d'avance, tout semble possible, les opportunités sont infinies.

- Avec toutes les études réalisées et deux ans d'expérience professionnelle; il est temps de faire partie de la génération qui œuvre pour le bien-être de la société et de notre planète. En ce moment je suis intéressé à faire partie de projets d'innovation, de recherche et développement, dans le domaine de l'énergie, des procédés ou du stockage de gaz naturel, de l'efficacité énergétique, de la conception d'équipements industriels, CCV, CCU, CCS, domaines connexes.