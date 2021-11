Moustapha COULIBALY

Je suis ingénieur diplômé de lEcole Nationale Supérieure de Céramique Industrielle de Limoges avec comme spécialisation Matériaux & Procédés et un parcours Matériaux pour le Nucléaire. Jai complété mon cursus en réalisant une thèse au Commissariat à lEnergie Atomique et aux Energies Alternatives de Marcoule à lissue de laquelle jai obtenu le grade de docteur. Dans le cadre à la fois de ma formation initiale dingénieur et doctorale, jai travaillé sur les matériaux céramiques dune manière générale. Ainsi, jai eu loccasion en 6 ans de formation et presque autant en entreprise que ce soit dans le cadre de stage, de ma thèse ou de contrat post-doctoral daborder ces matériaux sous tous les angles : des voies de synthèse utilisées à leur mise en oeuvre en passant par des méthodes de caractérisation en vue doptimiser des propriétés particulières pour une application donnée.



Jai travaillé sur des céramiques de différentes natures à savoir des oxydes, des carbures, des nitrures et des borures.

Les applications visées pour leur mise en oeuvre sinscrivaient également dans des secteurs et des domaines industriels et technologiques divers et variés. Mon domaine dexpertise sétend donc des céramiques qualifiées de traditionnelles telles que les tuiles aux céramiques techniques utilisées dans le domaine de lénergie comme absorbeurs photo-thermiques dans les centrales solaires à concentration ou envisagées comme matériaux de gainage du combustible dans les centrales nucléaires de 4ème génération. Jai par ailleurs travaillé sur des céramiques réfractaires utilisées comme moules carapaces pour lélaboration de pièces métalliques (aubes de turbines) destinées aux réacteurs davion ce qui concerne plutôt le domaine de la métallurgique.



Dans ces différentes études, je me suis intéressé à une large gamme de propriétés que ceux soient celles des précurseurs employés pour la synthèse des matériaux ou encore des caractéristiques des matériaux finaux. Il sagit notamment de la physico-chimie dinterface des solutions colloïdales et de leurs propriétés rhéologiques, des propriétés optiques des absorbeurs solaires et des caractéristiques mécaniques et thermomécaniques des réfractaires utilisés comme moules carapaces. En plus des propriétés dintérêt, jai mis en oeuvre un ensemble de méthodes de caractérisations chimiques, structurales, microstructurales, mécaniques, thermiques et thermomécaniques afin dévaluer leurs impacts au regard des applications visées. Au-delà de leur dimension scientifique, ces travaux mont également permis dasseoir mes compétences en matière de management et de gestion de projet au contact de mes différents encadrants et responsables.



Afin de mener à bien lensemble de ces études, jai eu recours à des outils mathématiques et informatiques tels que

les plans dexpérience pour la planification dessai et une interprétation efficiente des résultats. Des logiciels danalyse et de quantification de phase à partir de diagrammes DRX ainsi que des logiciels de CAO (SolidWorks) pour la réalisation de schémas dans le cadre de la rédaction de cahier des charges ou de commande de pièces à géométrie complexe auprès de fournisseurs. Et jai également pris part en tant que membre du groupe de travail pour la mise en place dun processus AMDEC pour le suivi et le management de la qualité sur un site de production de tuiles.



Aujourdhui, je souhaite minvestir dans des projets à linterface entre la recherche, le développement et la production industrielle. Car linvestigation scientifique dans le cadre dun processus de développement et /ou damélioration de produits/procédés au sein dune équipe pluridisciplinaire me permet dacquérir lépanouissement professionnel et dassouvir mon besoin irrépressible dapprendre.



Mes compétences :

Solidworks

LabVIEW

GANTT Project

Comsol Multiphysics

Mathematica

Synthèse par voie liquide (Sol-gel) et Métallurgie

DRX

Frittage HP-SPS

Analyseurs Carbone et Oxygène

ATD-ATG + spectromètre de masse

MEB

Spectroscopie UV-Visible/IR Sphère dintégration

Essais de traction

BET

Analyses US-HT et EA

Flexion 3-4 points et essai brésilien

Dilatométrie