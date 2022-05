Bonjour,

actuellement en c d d jusqu’à la fin juillet 2016 en tant que formateur soudeur pour le compte de l'Afpi, je m'occupe de douze stagiaires issus de Pôle emploi. Je leurs apprend les trois procédés de soudage 111,141 et 135, je m'occupe aussi des cours de dessin industriel et lecture de plans. En fin de formation mes stagiaires auront un diplôme et quatre qualifications de soudages.

Je recherche des formations semblables pour l'avenir.

Cordialement, Erick Brégler



Mes compétences :

Travail en équipe

Autonomie professionnelle