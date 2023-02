Erick MILLET

Docteur en Pharmacie, j'ai exercé plusieurs années mes fonctions de titulaire au sein de deux officines d'abord en Bretagne puis à Paris.



Aujourd'hui j'exerce en pharmacie en proposant un service personnalisé allant de la gestion du tiers payant à la négociation commerciale avec les fournisseurs (achat de produits de santé) en passant par la vente comptoir et la formation du personnel.

Je propose également des sessions de mise à niveau pour les pharmaciens "industrie" qui souhaite se tourner vers la pharmacie de ville.



Mon activité est également tournée vers l'avenir en apportant aux officinaux et aux industriels mon expertise du terrain dans le développement des nouveaux moyens de santé à travers les plateformes informatiques, le développement des objets connectés et les moyens de les mettre en œuvre.

"Any Time, Any Where, Any Device"...





Mes compétences :

Bureautique : parfaite maitrise pack office

Autre logiciel : Microsoft Project, Visio, Gantpro

Conception 3D : Sketchup Pro, AutoCAD

OS : LInux (Sur debian), WIndows, Mac, IOS, WP..

Serveur et administration: Apache,Nginx,Lighttptd

Reseaux : Intranet, VPN, tout type de matériels

Digital: Objets connectés, strategi

Gestion entreprise

Ressources humaines

Achats