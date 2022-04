Erik GENOT

Actuellement en stage d'ingénieur SIG au sein du pôle environnement de Tractebel Engineering France (GDF Suez), je dispose des compétences suivantes :



- Géomatique, SIG, Télédétection (Images satellites, LiDAR, etc.)

- Modélisations de risques naturels et technologiques

- Environnement (Etat des lieux, etudes d'impacts, etc.)



Spécialités



- Géographie physique (géomorphologie, hydrologie)

- Environnement

- Analyse spatiale

- Etude de terrain

- SIG (ArcGIS 9.x, 10, MapInfo, Quantum GIS)

- Cartographie

- Modélisations de risques (naturels, technologiques)

- Gestion de bases de données géographiques

- Télédétection (classification images satellites)

- Topographie; géodésie

- Gestion de données LiDAR

- Hydroélectricité



Mes compétences :

Modélisation

ArcGis

Géomatique

DAO

CAO

Cartographie

Langues

International

Oil and gas