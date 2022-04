Marc GENOT

Je suis marié et ai 3 garçons de 17, 14 et 11 ans.



Je travaille dans l'industrie des Telecom depuis plus de 20 ans, essentiellement dans le domaine des systèmes de transmission par radio ou par fibre optique. Ma fonction actuelle m'a permis d'acquérir une bonne connaissance de l'industrie O&G, tout particulièrement offshore, et des technologies subsea pour la production pétrolière ou gazière.

J'ai développé au cours de mon parcours professionnel une solide expertise dans la conduite de grands projets industriels et la management d'équipes. J'apprécie tout particulièrement de travailler dans un environnement pluridisciplinaire et multiculturel.



Je pratique aussi souvent que possible la voile en loisir sur la Méditérranée.





Mes compétences :

Faisceaux hertziens

Fibre optique

Gestion de projets

Optique

PDH

SDH

Telecom

Transmission

Vente

Commerce international

Gestion de projet

Management

Télécommunications

Développement commercial

Leadership