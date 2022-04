Erik GONAY

AQUA Corp. Société d'appuis techniques et commerciales dans le traitement des eaux -Array



La rigueur croissante des réglementations internationales et la nécessité d’économiser l’eau dans le cadre d’un développement durable vous amènent à optimiser la gestion de cette ressource et à améliorer la qualité de vos effluents.



Spécialisée dans l'étude et la réalisation d'installations de traitement des eaux usées et de procédés aux industriels, la société AQUA Corp offre ses services aux industriels et aux collectivités. Au-delà d’une prestation technique ponctuelle, AQUA Corp a pour vocation de développer un véritable partenariat avec ses clients en vue d’une collaboration durable.





Entourée de partenaires privilégiés, AQUA Corp. maîtrise des technologies telles que les réacteurs aérobies et anaérobies, l’ensemble des techniques membranaires (MBR, UF, OI, etc.), la réutilisation du biogaz et le conditionnement des boues d’épuration, mais aussi des techniques plus confidentielles comme l’aération par déstratification et hypolimnique pour les retenues destinées à la potabilisation.





Via son partenaire ENPROTECH, AQUA Corp. dispose aussi de son propre laboratoire, équipé de plateformes pilotes, où sont effectuées toutes les analyses lui permettant de simuler les paramètres de travail afin de répondre aux plus larges conditions d'utilisation.





Par ailleurs, sur certains pays (hors annexe 1 du protocole de Kyoto), Aqua Corp est à même de réaliser des préfinancements grâce au mécanisme CDM via son partenaire KYOTOenergy.



AQUA Corp et ses partenaires poursuivent les mêmes objectifs:

une scrupuleuse objectivité technique,

• une parfaite maîtrise de vos coûts,

• le design et la mise en place d’une installation optimisée,

• une ingénierie claire et professionnelle.



Fort de la qualité des solutions proposées, les projets menés à bien couvrent aussi bien les secteurs de la chimie et de la pharmacie que ceux de l’agro-alimentaire, de la métallurgie et du textile, tant en Europe qu’à l’étranger.



N’hésitez pas à nous contacter. Notre savoir-faire et notre savoir-être sont à votre disposition.



Cordialement,



Erik GONAY / Gérant d’AQUA Corp.



Mes compétences :

Eau

Eau potable

Gestion de projet

Assainissement / Epuration