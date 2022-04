érik HIREL

En recherche active dans la région rennaise



Mes compétences :

Formation clients sur locaux sources

Organisation des opérations de rinçage, test de co

Réception des chantiers (clients et assureurs)

Récolements, D.O.E.

Réunions, contrôles et suivi des chantiers (avance

Management des chefs d'équipes

Détermination des avancements de chantiers pour la

Vérificatin travail atelier

Demande de prix, négociation et commandes (matérie

Vérification travail bureau d'études

Suivi et gestion des stocks

Planification : chantiers, entretiens et dépannage

Relevés sur site

Etablissement des isométries de préfabrications et

Dimensionnement des réseaux grace aux calculs hydr

Réalisation des plans de réseaux (aériens et enter

Animation réunions de transferts d'affaires

Etablissement de devis : réseaux sprinklers et RIA

Conception de reseaux sprinklers et RIA (aeriens,