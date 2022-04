Bonjour et bienvenue,



Je suis le dirigeant de la société Erik Le Dantec Coaching et Formation.



Dans cette entreprise que j'ai créé, je suis Jobologue et créateur des méthodes d'accompagnement personnalisé.



Notre mission est d'accompagner les salariés pendant leurs périodes de changement professionnels, que ce soit durant leur intégration, leur évolution ou toute transition professionnelle qu'ils seraient amenés à faire.



Nous garantissons à chacun un épanouissement complet dans cette nouvelle vie professionnelle avec dynamisme et plaisir d'être en relation avec la plus belle version d'eux-mêmes !!



Emotionellement



Mes compétences :

Communication

Développement commercial

Vente

Management