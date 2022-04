Erik PEETERS

Directeur de l'ESAT des Andelys



- Suivi et controle budgétaire

- Responsable sécurité et qualité (sociale et ISO 9001)

- Responsable commerciale

- Lancement en GMS d'une production propre (cosmétique)

- Pilotage de l'évaluation interne et externe

- Gestion de la communication et des relations avec les institutionnels et les financeurs

- Gestion des RH et management d'une équipe de 15 professionnels



GIE Norm'Handi :

- Organisation du salon annuel des ESAT et EA (1 000 visiteurs)

- Recherche de partenaires

- Communication interne et externe

- Relation avec les médias

- Responsable marketing et emailing