Erik PERRON

Ma formation et mes diverses expériences dans l’industrie de l'électronique m’ont permis d’acquérir un niveau solide dans le développement de bancs de tests fonctionnels ainsi que dans les différents procédés industriels de production et de fabrication de cartes et de systèmes électroniques.

Je possède également de bonnes connaissances dans l'optoélectronique, les hyperfréquences, l'électronique numérique et analogique ainsi qu'en électronique de puissance.



Mes compétences :

Electronique

Opto-électronique

Développement Hardware

Développement de bancs de tests fonctionnels

Aoi

Europlacer

Methodes