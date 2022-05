Olivier LEON

Activités de recherche dans le secteur de l'aéronautique:

- depuis 2012: Ingénieur de recherche en aérodynamique

Spécialisé dans la caractérisation expérimentale d'actionneurs synthétiques de type plasma

Mise en œuvre de techniques de mesures expérimentales de type laser (PIV, LDV)

Exploitation de mesures au moyen d'outils d'analyse avancés (outils de stabilité modale, POD, Fourier, outils statistiques)

- 2009/2012: Travaux de thèse, étude du bruit de jet de tuyères double-flux, aéroacoustique numérique

- 2009: Mission d'expertise sur le projet Européen CleanSky JTI, synthèse transition/acoustique/thermique

- 2008: Travaux de recherche de Master (USA), simulations numériques sur des pales d’hélicoptère à géométrie variable

- 2007: Assistant de recherche (USA): Conduite d’un projet d’élargissement d’enveloppe de vol d’un hélicoptère, développement de modèles



Activités d'enseignement:

- depuis 2012: Vacataire à l'ISAE-Supaéro

- 2010/2012: doctorant contractuel chargé d'enseignement (DCCE) à l'ISAE (Supaéro), TD d'aéronautique et TP en souffleries niveau master

- 2008: assistant d'enseignement (USA), TD et TP de structure en aérospatial niveau license



Connaissances linguistiques:

- Anglais: courant, TOEFL, GRE, 2 ans aux USA

- Espagnol: lu, parlé, écrit (7 ans de pratique scolaire)

- Chinois: bases (pratique scolaire et stage linguistique de 5 semaines effectué à Chengdu, Chine)



Connaissances informatiques:

- Logiciels : Tecplot, Matlab/Octave, Maple, LATEX, Beamer, Gnuplot, Word, Excel

- Environnements : Linux, Mac, Windows

- Langages de programmation : Fortran, C/C++, Python, Shell, PHP/MySQL



Mes compétences :

acoustique

Aéroacoustique

Aérodynamique

Aéronautique

Enseignement

Mécanique

Mécanique des fluides