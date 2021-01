Yannik LADEGAILLERIE

Promotion 2008 de l'Ecole Centrale de Lyon, j'ai une formation d'ingénieur généraliste orientée dans la conception, la R&D et les transports terrestres (mécanique, modélisation, acoustique).



Je travaille chez Veolia Environnement sur des projets d'innovation et de développement opérationnel comportant principalement des axes métrologie, instrumentation, traitement du signal, traitement de données et acoustique.



Mes compétences :

Conception

Déchets

Développement durable

Acoustique

Recherche

Transport

Innovation

Environnement

Ingénierie