Erik POIRSON

Généraliste de double formation ingénieur / finances, actuellement directeur financier d'une business unit de Siemens en France ( > 400 personnes).

20 années d’expérience dont 13 en direction financière, dans le domaine de l'industrie et des projets d'infrastructure (Turnkey / EPC), en France / Export, dans les secteurs électricité / Génie Civil et bâtiment / Chimie de spécialité.

Maîtrise des compétences :

- Management d'équipes de plus de 40 personnes,

- Gestion de centres de profits autonomes (PME) ou filiales de grands groupes > 100 M€,

- Stratégie d'entreprise et business development, membre de comités de direction depuis 17 ans

- environnement international le plus souvent

- Gestion des projets et des contrats.



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Centres de profits

Gestion budgétaire

Stratégie