Erik VAN BAREN

Diplômé de l’école d’Administration et de Direction des Affaires (EAD) Promotion 1979

Titulaire du diplôme d’Etudes Supérieures Comptables et Financières (D.E.S.C.F)

12 ans d’expérience en tant qu’Auditeur Financier externe dont 7 ans chez KPMG. Dernière fonction occupée : Senior Manager.

13 ans d’expérience chez Alcatel-Lucent comme Directeur de l'Audit interne, Contrôleur Financier de divisions internationales (Business Systems, SAFT, Component) et Directeur Financier de sous-groupe (Alcatel Réseaux d’Entreprises, SAFT Power Systems)

Participation aux restructurations des divisions, achats et cessions d’activités et de sociétés.

Membre de Comités de Direction, Président & Administrateurs de filiales

3 ans d’expérience chez AEG Power Solutions, division internationale d’Alcatel-Lucent cédée à un Fond d’Investissement Américain (RIPPLEWOOD) comme Directeur Financier Groupe.

Membre de « l’Executive Committee », Président de filiales du Groupe en France et à l’étranger

En 2009, création de la société FOTOSOL'R, Bureau de Conseil, d'Etudes et d'Ingénierie en solutions solaires photovoltaïques

Début 2011, création d'une activité de Conseil en stratégie et ingénierie financières



Mes compétences :

Start up et developpement

Restructuration d'entreprise

Contrôle financier

Recherche de financements

Création d'entreprise