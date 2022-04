Erik WEBER, consultant en management des systèmes éditique et d’ingénierie documentaire



Après une spécialité en analyse financière et comptable, Erik WEBER débute comme chef de projets sur des solutions de gestion comptable et commerciale, puis devient responsable informatique. Par la suite, il se consacre depuis plus de 12 ans au monde de l’ingénierie documentaire à des fonctions de directeur technique, responsable d’intégration et consultant expert.



Son parcours professionnel, enrichi par des missions de conseil et d'expertise auprès de grands comptes publics et privés, lui permet de maîtriser l’ensemble des composantes techniques, organisationnelles, financières et humaines des processus de production éditique.



La haute valeur d’Erik WEBER repose sur son savoir combinatoire de maîtrise des problématiques en gestion documentaire et sa haute expertise technique aussi bien au niveau matériel, que logiciel, en conception comme en développement. En effet, la compétence d’Erik Weber repose sur une haute technocratie en matière de développement informatique. Il a su développer des expertises afin d’apporter le meilleur du conseil à ses clients par une approche bottom-up dans la résolution de problématiques techniques.



Mes compétences :

ADF

AFP

Éditique

GED

Mise sous pli

Streamweaver