Eriko KYURAGI

J' ai toujours été attirée par la France et sa culture. J' y vis depuis 1999 , et je possède une autorisation de séjour longue duré.



J' ai un intérêt pour pour l'artisanat et pour les métiers artisanaux en général.



Mon expérience dans la grande Maison TIFFANY & Co et BOUCHERON m'a permis d'obtenir les compétences nécessaires pour évoluer dans dans ce poste et postuler dans d autres grandes Maisons de renoms



Mes compétences :

Gestion des stocks

Artisanat

Bijouterie

Céramique

décoration en céramique