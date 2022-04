Erille SENOZ

Depuis 2009, chargée de clientèle B to B et Bto C dans différents domaines notamment dans la téléphonie, l'énergie, les mobiliers et fournitures de bureau...en front et en back office. Ce qui prouve ma capacité d'adaptation. Mon métier consiste à accueillir les clients, à détecter ou comprendre leurs besoins, à trouver des solutions adaptées, à élargir les propositions en fonction des besoins détectés et surtout s'assurer de la satisfaction des clients. Un métier qui me ressemble!!!



Mes compétences :

Bonne maîtrise de l'outil informatique

Techniques de vente et actes relationnels (OPA, AC

Identification rapide des besoins des clients

Aisance téléphonique et rédactionnelle

Saisie des contrats et suivi des dossiers clients

Traitements des mails et courriers

Traitements des réclamations