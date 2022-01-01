RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Perpignan dimanche 10 avril à partir de 20 heures.
Bonjour
Erio Tac,
Je créé l'événement dans l'événement.
Flash mob - Concert exceptionnel
SEPT 2014/ FLASH MOB EN HOMMAGE A PAU CASALS 50 MUSICIENS 260 CHORISTES.
DEC 2104/ CONCERT PRIVE POUR VIOLONCELLES EN HOMMAGE A CASALS.
JUIL 2015 / CONCERT ' CASALS i CASALS'. ET ENREGISTREMENT DU CD EN LIVE.
SEPT 2015/ FLAS MOB ' CARMINA BURANA'
OCT 2015/ CONCERT CARMINA BURANA
SEPT 2016/ SORTIE DE LA BIOGRAPHIE D ENRIC ET PAU CASALS
SEPT 2016/ SORTIE DU CD DU LIVE DU CONCERT DE JUIL 2015 10 TITRES OFFERT DANS LA BIOGRAPHIE.
SEPT 2016/ SORTIE DU CD DU LIVE DU CONCERT DE JUIL 2015 20 TITRES
OCT 2016 CONCERT 'CASALS iCASALS avec le 'violoncelliste Lluis Claret.
Mes compétences :
Rédactionnelles et relationelles
Rédactionnel print et web
communication
Communication dans le culturel