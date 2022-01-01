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Erio TAC

PERPIGNAN

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Perpignan dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

En résumé

Bonjour

Erio Tac,


Je créé l'événement dans l'événement.

Flash mob - Concert exceptionnel

SEPT 2014/ FLASH MOB EN HOMMAGE A PAU CASALS 50 MUSICIENS 260 CHORISTES.

DEC 2104/ CONCERT PRIVE POUR VIOLONCELLES EN HOMMAGE A CASALS.

JUIL 2015 / CONCERT ' CASALS i CASALS'. ET ENREGISTREMENT DU CD EN LIVE.

SEPT 2015/ FLAS MOB ' CARMINA BURANA'

OCT 2015/ CONCERT CARMINA BURANA

SEPT 2016/ SORTIE DE LA BIOGRAPHIE D ENRIC ET PAU CASALS

SEPT 2016/ SORTIE DU CD DU LIVE DU CONCERT DE JUIL 2015 10 TITRES OFFERT DANS LA BIOGRAPHIE.

SEPT 2016/ SORTIE DU CD DU LIVE DU CONCERT DE JUIL 2015 20 TITRES

OCT 2016 CONCERT 'CASALS iCASALS avec le 'violoncelliste Lluis Claret.

Mes compétences :
Rédactionnelles et relationelles
Rédactionnel print et web
communication
Communication dans le culturel

Entreprises

  • FLASH MOB BY ERIO TAC - Realisateurr

    2014 - maintenant Imaginer, concevoir organiser, filmer,diffuser flash mob sur des thèmes les plus divers.
    Musique classique, flamenco, gospel, danse.

    Suivi ensuite de la création d'un concert sur le même thème.

    Thème en cours.

    Casals i Casals / hommage aux frères Casals avec un concert en juillet 2015 en présence de l famille Casals/

    Flamenco/ flash mob en préparation et concert le 27 juin 2015.

    Carmina Burana / flash mon en préparation pour le 5 sept 2015.
    Carmina Burana / concert en préparation 6 septembre 2016.

  • Flash66 - Responsable communication

    2010 - maintenant

  • Bourjois - Chef de secteur

    Paris 1990 - 1997

  • Les sociétés avec lesquelles j'ai collaboré: AGAFA GEAVERT, HOME INSTITUT, PARFUMS BOURJOIS, STE GYS - Cadre commercial

    1984 - 2010 Plus de 20 ans de carrière commerciale,

    AGFA GEAVERT comme chef de secteur, Commercialisation de photocopieurs

    HOME INSTITUT Négociation points de vente et centrales régionales.

    PARFUMS BOURJOIS: C.commercial

Formations

Réseau