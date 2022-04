Bonjour



Erio Tac,





Je créé l'événement dans l'événement.



Flash mob - Concert exceptionnel



SEPT 2014/ FLASH MOB EN HOMMAGE A PAU CASALS 50 MUSICIENS 260 CHORISTES.



DEC 2104/ CONCERT PRIVE POUR VIOLONCELLES EN HOMMAGE A CASALS.



JUIL 2015 / CONCERT ' CASALS i CASALS'. ET ENREGISTREMENT DU CD EN LIVE.



SEPT 2015/ FLAS MOB ' CARMINA BURANA'



OCT 2015/ CONCERT CARMINA BURANA



SEPT 2016/ SORTIE DE LA BIOGRAPHIE D ENRIC ET PAU CASALS



SEPT 2016/ SORTIE DU CD DU LIVE DU CONCERT DE JUIL 2015 10 TITRES OFFERT DANS LA BIOGRAPHIE.



SEPT 2016/ SORTIE DU CD DU LIVE DU CONCERT DE JUIL 2015 20 TITRES



OCT 2016 CONCERT 'CASALS iCASALS avec le 'violoncelliste Lluis Claret.



Mes compétences :

Rédactionnelles et relationelles

Rédactionnel print et web

communication

Communication dans le culturel