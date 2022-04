Erisela AGOLLARI

Responsable de l'équipe Coatings - Centre Développement et Innovation Pacoplatre

Ingénieur de Recherche - Saint Gobain Recherche

Doctorat en Physico Chimie de Polymères de l'Université Claude Bernard Lyon 1: Mobilité moléculaire aux interfaces des systèmes nanostructurés.

Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques et Technologiques, Option: Matériaux et Procédés, Spécialité: Polymères



Mes compétences :

Matériaux

Polymères

Management

Gestion de projet

Textile technique

Chimie des matériaux

Caractérisation des matériaux

Formulation

Matériaux composites

Platre

Développement produit

Acoustique

Thermique du bâtiment