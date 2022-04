Erkan GUNAY

Expériences professionnelles



Depuis Octobre 2013: Spécialiste Validation Produits chez Biomerieux



Septembre 2012- Septembre 2013 : Consultant chez ACTOLIS (69), société de conseil dans le milieu pharmaceutique



Février 2007-Juillet 2012 Consultant chez CVO Europe (69), Société de conseil dans le milieu pharmaceutique

Mission chez : Mabgène, Meda Manufacturing, LFB, Sanofi Pasteur, Urgo, Catalent



 Qualification de locaux, d’équipements, d’utilités, validation de nettoyage : définition de la stratégie de validation, planification des essais, rédaction des protocoles, exécution des tests, rédaction de rapport.

 Qualification d’une ligne de production, de répartition et de conditionnement d’ampoules

 Mise en place d’un système performant de métrologie

 Optimisation du processus de management de la qualité :

o Rédaction de procédures maîtres, de procédures opérationnelle, de MBR

o Gestion des déviations, des CAPA, des dérogations, des change control

o Formation des opérationnels aux procédures générales qualité



2006 SANOFI PASTEUR Marcy l’Etoile (69),

Manufacturing Technologie, pilote d’industrialisation T5



(2 mois) Relais Responsable des Services Communs

 Planifier et superviser l’activité des différentes zones : laverie/matériel/milieu

 Assurer le fonctionnement du service et la préparation des essais

 Animer l’équipe en assurant le suivi individuel et collectif, en définissant des axes

de travail et en assurant la bonne mise en œuvre des actions définies



(11 mois) Stage en amélioration continue terrain

 Management transverse avec ≠ Responsables : AQ, Méthode d’Industrialisation

 Elaboration cartographie processus, règles de gestion, Evolution de la gestion

documentaire : Rédaction de procédures, de MON, Audit

 Gestion de projet : assurer la préparation des essais

 Animation d’une BPC (Bien du Premier Coup) via la méthodologie 5S

 Formation du personnel à des méthodes analytiques





2005 LABORATOIRES MACORS Auxerre (89)

(4 mois) Stage au sein du département contrôle-qualité

 Optimisation de techniques analytiques par HPLC, potentiométrie

 Validation de nettoyage : Définition de la stratégie de validation, Rédaction de protocoles et procédures de validation, Réalisation des Essais



2004 2004 TEVA SANTE Sens (89)

(2 mois) Technicien stagiaire en CQ

 Analyses de matières premières et produits finis conformément à la Pharmacopée Européenne

 Techniques utilisées : HPLC, IR, UV, CCM, ampérométrie, Karl-Fisher, dosage acido-basique





2003/07 Club Med BELDI en Turquie

(3 semaines) G.O dans le Petit Club et le Mini Club

 Animation et encadrement d’enfants de 3 à 5 ans, mise en place d’activités





Formations





2005/06 MASTER INGENIÉRIE POUR LA SANTÉ, spécialité Produits de Santé, option Bioproduction Pharmaceutique, Contrôle Microbiologique et AQ, par alternance, mention bien, Institut de Pharmacie Industrielle de Lyon (I.P.I.L)

Formation complémentaire en Management assurée par E.M.LYON



2003/05 Maîtrise des Sciences et Techniques «Contrôle et Analyse Chimique »

Faculté des Sciences de Dijon (21), mention assez bien



2001/03 DEUG Sciences de la vie, option chimie,

Faculté des Sciences de Dijon (21), mention assez bien



Mes compétences :

Quality assurance

QUALIFICATION ET METHODOLOGIE DES TESTS