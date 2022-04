Erkan KOCAK

Depuis 2011, je suis le responsable du service "Production technology & Product development" au sein du département R&D.

L'entreprise pour laquelle j'exerce est Ricoh Industrie France, dans le business Support Thermique.

Notre activité se concentre sur le papier thermique haut de gamme.

Nous sommes leader du marché en EU.



Mon travail consiste à superviser et gérer un service dédié au développement de nouvelles formulations, papiers, technologie de couchage mais aussi de dispersion aqueuse.



Le domaine du papier thermique est très particulier, demandant des connaissances en formulation organominéral , en papier, en impression UV et eau, en adhésivage, mais aussi dans les technologies de couchages poussées tel que le couchage rideau.



L'esprit d'innovation et d' investigation doit faire partie du quotidien.



Mes compétences :

Chef de projet

Enduction

Formulation

Microsoft Technologies