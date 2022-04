Je suis titulaire d'un diplôme d'ingénieur généraliste EPMI ( électricité, productique et management industriel) ainsi que d'un master en énergétique et environnement (Paris 6 en partenariat avec les mines de Paris).



Motivée et passionnée par tout ce qui est attrait à l'énergie, en particulier par les énergies renouvelables ( géothermie, éolien,solaire thermique et photovoltaïque,pompe à chaleur), je suis donc fortement intéressée par l'optimisation énergétique et la maîtrise de l'énergie en général.





Mes compétences :

Dialux

Caneco

Autocad

Climawin