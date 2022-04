Ermeline IMBAULT

Mes compétences:

- Gestion d'équipe (opérateurs et techniciens).

- Gestion des stocks atelier (jusqu'à 100 références).

- Suivi de la production.

- Achats de consommables: demande de devis, validation et passage des commandes.

- Réception des achats: contrôle et validation.

- Suivi qualité: vérification de procès-verbaux, suivi des non-conformités.

- Relation clients/fournisseurs.

- Emballage des appareils et pièces pour livraison clients.

- Formation du personnel (temps de fabrication pour 1 pièce: de 5 minutes à 1 mois).

- Connaissances des ERP: SAP, JDE et Clipper.