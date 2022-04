Ernest EDOUKOU

Profession : Expert en système d’Information et Veille, Spécialiste Multimédia et Gestion de Contenu

Date de Recrutement : Avril 2005 à la Direction Général de l’Economie/Ministère de l’Economie et des Finances de Côte d’Ivoire.

Nationalité : Ivoirienne

Fonction au sein de l’Equipe : Chargé d’Etude, Responsable du Traitement Informatique, du contenuet du Multimédia à la Direction Générale de l’économie (Ministère de l’Economie et des Finances de Côte d’ivoire)

Rôles au sein de l’Equipe : Coordination des activités du service des traitements de la

-gestion des différents abonnements aux bases de données et bases documentaires partenaires (MEF/FMI/BAD/WB/HERITAGE FOUNDATION/...)

-gestion (acquisition, renouvellement, exploitation, conservation) des accords avec les différents partenaires intérieurs et extérieurs de la Direction des Etudes et de la Promotion Economique (DEPE)

-La collecte et l’exploitation des données (mise en forme, mise à la disposition des autres cellules de la DGE (analyse et évaluation = Data et TextMining).

-Exécution ou réalisation de toute autre action qui lui sera confié par le responsable de la DGE/DEPE

Principales Activités :

Gérer (organiser, exploiter l’espace documentaire(compte rendu périodique du gestionnaire de la médiathèque afin de tenir les bases à jour)

• Enrichissement du site, et des procédures de recherche, de collecte, de traitement, de diffusion et de stockage de l’information commerciale, économique et financière.

• Mise en place, suivi et exploitation d’un répertoire des services et produits proposés par la DGE/ DEPE.

• Gérer et animer une équipe de formation en nouvelles Technologies de la Communication et de l’Information (NTIC)

• Animer(coordonner l’enrichissement et la mise à jour) des différents systèmes de veille technologique, commerciale, économique et financière de la DGE/DEPE.

• Produire par période définie (Trimestre) un rapport d’activités rendant compte des activités et des résultats attendus de ceux obtenus.







Mes compétences :

Cms

Competitive Intelligence

Datamining

Knowledge Management

Management

Stratégie

Data mining

Gestion des connaissances

Content Management System

Information Technology